Dodelijke en zeer besmettelijke kattenzieke opgedoken in Zuid-Holland

In het Huisdierenziekenhuis in het dorp Honselersdijk bij Den Haag is de kattenziekte vastgesteld bij een Britse korthaar. Katteneigenaren moeten oppassen voor deze dodelijke en zeer besmettelijke ziekte: 'Ga bij twijfel zo snel mogelijk naar de dierenarts.' Lees het hele artikel hier.