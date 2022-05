Dodelijk slachtoffer en twee gewonden bij uitslaande brand in woning Ermelo

stille tocht Vermiste zoon (19) van Nederland­se schoenen­mag­naat dood gevonden: ‘We need justice for Xavier’

De jongeman die donderdag dood werd gevonden in een bosperceel bij de Kollenberg in Sittard, is de 19-jarige Xavier Durlinger, zoon van schoenenmagnaat Roger Durlinger. Vrienden en bekenden houden woensdag een stille tocht in Sittard om Xavier te gedenken. ,,Hij had een heel groot hart.”

22 mei