Dodelijk ongeval op A2: vrachtwagenchauffeur aangehouden, weg nog uren dicht

10 jaar cel voor Pakistaan die aanslag wilde plegen op Geert Wilders

13:49 Junaid I., de man die Geert Wilders met de dood bedreigde, is vanmiddag tot 10 jaar cel veroordeeld. Dat is fors hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. De Pakistaan nam vorig jaar in Den Haag een filmpje op waarin hij stelde Wilders ‘naar de hel te willen sturen’. Volg de uitspraak hieronder live via de tweets van verslaggever Cyril Rosman .