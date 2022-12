Dodelijk ongeluk van Fleur (16) laat diepe sporen na: ‘Familie is intens verdrietig’

Wéér een verscheur­de pony gevonden in weiland: ‘Het beessie komt ellendig aan zijn eind, dat gun je niemand’

,,Het is toch verschrikkelijk? Dat arme diertje.” Droevig staart Gert Janssen naar de resten van zijn dode pony. De aanblik in zijn weiland tegenover Papendal in Arnhem is niet fraai. De halve achterkant van het beestje is weggevreten. Dit moet het werk van een wolf zijn, zegt Janssen. ,,Welk dier kan dit anders doen?”

26 december