Dode potvis naar Harlingen voor onderzoek

Het dier stierf gisteravond, zo meldt SOS Dolfijn. ,,Het gaat om een groot mannetje”, vertelt onderzoeker Lonneke IJsseldijk die het sectieonderzoek namens de Universiteit Utrecht leidt. ,,Hij is zo zwaar dat we twee hijskranen nodig hebben om hem uit het water te tillen.''



Volgens IJsseldijk overleed het dier uit zichzelf, maar moet onderzoek uitwijzen waarom hij in de Noordzee zwom. ,,Normaal zwemmen potvissen niet in de Noordzee. Ze eten pijlinktvissen en deze komen in de Noordzee nauwelijks voor, omdat het te ondiep voor ze is", legt ze uit.



Naturalis in Leiden begeleidt het onderzoek en wil daarna het skelet opnemen in haar collectie. Volgens een woordvoerder van het onderzoeksinstituut en natuurhistorisch museum in Leiden gaat het om een van grootste potvissen die Naturalis ooit heeft gezien.