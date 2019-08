Dode op strand in Kijkduin is 25-jarige Marek die zondag vermist raakte

De 25-jarige Marek woonde en werkte in Duitsland. ‘Hij kende niemand in Nederland’, schreef de bezorgde Pool Tomek Janczyk die in Den Haag woont maandag al op Twitter. ‘Hij was met vrienden van zijn werk vanuit Duitsland met de auto naar het strand in Ter Heijde gereden om een zonnige zondag samen door te brengen.’ Toen Marek niet meer terugkwam deden zijn collega’s een melding van vermissing. Al zijn bezittingen lagen namelijk nog wel op het strand. Een zoekactie volgde.



De reddingsbrigade zocht uren naar de vermiste zwemmer. Verschillende hulpdiensten hebben zondag de hele kust van Hoek van Holland tot Kijkduin nagelopen en met behulp van een helikopter naar Marek gespeurd. Ook de volgende ochtend is er langs de waterlijn gezocht, maar werd er niemand aangetroffen. De zoekactie werd daarna gestaakt.



De familie van Marek is inmiddels ingelicht.