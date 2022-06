Dode man in Zwolle: politie op zoek naar identiteit ‘zodat we hem niet anoniem hoeven te begraven’

Zelfs Spaans navel­streng­bloed kon hem niet redden: Jordy (24) verliest loodzwaar gevecht tegen botkanker

Bij Jordy Casteleijn wordt in 2019 osteosarcoom gediagnosticeerd, een kwaadaardige bottumor. Een intensief behandelingstraject volgt. Opgeven is voor hem geen optie. Zijn been en bekken worden geamputeerd en in een privékliniek krijgt hij navelstrengbloed uit Spanje toegediend. Desondanks overlijdt de Enschedeër op 24-jarige leeftijd.

11 juni