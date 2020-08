Dode man in huis Sint-Michielsgestel is PvdA-fractievoorzitter Jack de Vlieger, politie houdt verdachte aan

VIDEO | updateSINT-MICHIELSGESTEL - De dode man die zaterdagavond werd gevonden in een huis aan Regent Smitsstraat in Sint-Michielsgestel is Jack de Vlieger, de fractievoorzitter van de lokale PvdA-fractie. Dat bevestigen bronnen aan deze krant. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte aangehouden, maar zijn rol in de zaak is nog onbekend.

De politie heeft met witte schermen en linten de straat en de inrit van het huis afgezet. Volgens de politie is er nog veel onduidelijkheid over de toedracht. Er is een groot onderzoek gestart dat ook zondag en maandag nog doorgaat. Ook gaat de politie op zoek of er bruikbare beelden van bijvoorbeeld beveiligingscamera's in de buurt zijn.

Gevonden in de garage

De politie kreeg een melding dat er een dode man in het huis zou liggen. Die werd aangetroffen in de garage van het huis.

Later zaterdagavond maakte de politie bekend dat er een man is aangehouden. ,,Er is nog veel onduidelijk over het incident, ook over de rol van de aangehouden verdachte", stelt de politie in een bericht op Twitter. De man zit, zoals dat heet, ‘in beperking’, aldus het bericht dat de politie zondag verspreidde. Daardoor mag hij geen contact met de buitenwereld hebben. Hij wordt zondag verhoord.

De politie is een groot onderzoek gestart om te achterhalen wat er gebeurd is. De technische recherche doet onderzoek binnen en rondom de woning.

Identiteit staat officieel nog niet vast

De politie gaat er vanuit dat het slachtoffer de bewoner van het huis is, maar dat staat officieel nog niet vast. Ook burgemeester Han Looijen wil officieel nog niet bevestigen dat het om het PvdA-raadslid gaat. Hij roept op om daar niet over te speculeren en ook niet over wat zich in de woning heeft afgespeeld.

Jack de Vlieger was fractievoorzitter van de PvdA in Sint-Michielsgestel. Hij was bestuurder bij FNV Publiek Belang en in het verleden was hij ook bestuurder bij de ambtenarenvakbond Abvakabo FNV.

Volledig scherm Jack de Vlieger, de fractievoorzitter van de lokale PvdA-fractie, is zaterdagavond dood in zijn huis gevonden. © Bart Meesters/Meesters Multimedia

Volledig scherm De politie doet onderzoek in een huis in Sint-Michielsgestel waar een dode is gevonden. © Bart Meesters

Volledig scherm De straat is afgezet met linten voor onderzoek. © Bart Meesters

Volledig scherm De politie doet onderzoek in een huis in Sint-Michielsgestel waar een dode is gevonden. © Bart Meesters