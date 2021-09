Dode en zwaargewonden door groot ongeluk met spookrijder op A2

Onderwijsbeurs ‘Universi­teit is het hoogst haalbare', en vier andere clichés over opleidin­gen

9 september Mooi, daar sta je straks, met je havo- of vwo-diploma. En dan? Met een vwo-diploma ga je naar de universiteit, met een havo-diploma naar het hbo. Toch? Nee dus, zo vanzelfsprekend is dat niet, ontdek je onder meer bij Onderwijsbeurs Noordoost in Zwolle.