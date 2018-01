Dode en twee gewonden bij schietpartij Amsterdam

De politie is met groot materieel uitgerukt en heeft de straat ruim afgezet. Er is meerdere keren geschoten, meldt de politie. De gewonden zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis afgevoerd. Een van hen zou een meisje zijn. De recherche is met uitgebreid onderzoek gestart.



Buurtbewoners zeggen tegen Het Parool dat de schoten zijn gelost in het buurtcentrum. De gemaskerde daders zouden gericht op zoek zijn geweest naar de slachtoffers. Het dodelijke slachtoffer zou een jonge man (17) van Marokkaanse afkomst zijn.



Het is het tweede dodelijke schietincident in twee maanden tijd in de buurt. In november werd aan de Kattenburgerkade een 19-jarige jongen doodgeschoten. Dat incident gebeurde enkele honderden meters verderop.