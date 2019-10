Dode en gewonden door zwaar ongeluk op A73

Bij het ongeval zijn twee vrachtwagens en drie personenauto's betrokken. Een vrachtwagen is gekanteld en ligt overdwars op het wegdek. De weg is bedekt met brokstukken. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat spreekt over een ravage.



Een persoon overleefde de crash niet. Zes anderen raakten gewond, onder wie een ernstig. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is onbekend. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse.



Verkeer richting Nijmegen wordt omgeleid via de A67, A2 en A50. Automobilisten die richting Venlo gaan, kunnen ook het best via die snelwegen rijden. Verkeer richting Arnhem moet omrijden via Wijchen (A326). Tussen Wijchen en Beuningen staat inmiddels een lange file.