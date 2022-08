Dode en gewonde onder viaduct in Haaksbergen zijn moeder en dochter, dochter had spirituele praktijk in Vlissingen

met videoDe twee vrouwen, die gisternacht betrokken waren bij het drama op de N18 bij Haaksbergen, zijn een moeder en haar 36-jarige dochter. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf en of er een derde persoon bij betrokken is.

Dat meldt RTV Oost. Bronnen rond het onderzoek bevestigen dat het om een moeder en haar dochter gaat. Een woordvoerder van de politie wil er in dit stadium niet op reageren. De politie sluit in het onderzoek nog geen enkel scenario uit.

Val van hoogte

In de nacht van zondag op maandag vond een taxichauffeur de twee vrouwen pal achter het viaduct van de Geukerdijk over de N18, zo'n drie kilometer buiten Haaksbergen. De oudste vrouw was overleden, de jongere had zware verwondingen en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek van de recherche wees uit dat de overleden vrouw in ieder geval van hoogte naar beneden was gevallen. In de loop van de ochtend werd de jongere vrouw aangemerkt als verdachte van betrokkenheid bij de dood van de ander.

Volledig scherm De recherche onderzoekt het drama op de N18 aan de voet van het viaduct van de Geukerdijk bij Haaksbergen. © Tubantia

Verdachte verwondingen

De politie sluit niet uit dat de moeder en dochter samen uit het leven wilden stappen, maar wil die conclusie niet te vroeg trekken. De dochter heeft ernstige verwondingen die niet van een val komen. De politie onderzoekt daarom of er sprake is van een misdrijf waarbij een derde kan zijn betrokken.

De politie heeft geconstateerd dat het letsel van de dochter - niet opgelopen door een val - ernstig genoeg is om de dood tot gevolg te hebben.

Kort gesproken

De recherche heeft kort met de dochter kunnen praten, maar heeft haar daarna verder met rust gelaten vanwege haar fysieke en geestelijke toestand. RTV Oost meldt dat moeder en dochter jaren geleden in het buitengebied van Haaksbergen hebben gewoond, maar naar elders zijn verhuisd.

De dochter had vanaf 2008 banen als sociotherapeut in de intussen tbs-kliniek Oldenkotte in Rekken, als ambulant hulpverlener en bij het Leger des Heils. Ruim vijf jaar geleden begon ze haar eigen spirituele praktijk Het Nieuwe Brein, noemde zich onder meer supramentaal psycholoog en schreef een boek over een nieuwe stap in de evolutie.

In 2015 schreef ze haar onderneming Het Nieuwe Brein in bij de Kamer van Koophandel. Het is gevestigd op een adres in Vlissingen. Ze noemt het een praktijk voor bewustzijnsontwikkeling en richt zich in eerste instantie op psychotherapeuten, psychologen en pedagogen.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.