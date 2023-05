Dode en drie gewonden bij ernstig ongeluk in Ophemert: ‘Was een forse klap’

Het ongeluk gebeurde rond 22.45 uur. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Meerdere brandweervoertuigen kwamen ter plaatse. Personeel van drie ambulances kreeg ondersteuning van een mobiel medisch team dat werd ingevlogen met de traumahelikopter. De Bommelsestraat was volledig afgesloten voor verkeer.



Erik en Laura de Jong hoorden de klap in hun nabijgelegen woning. ,,Het was een forse klap”, zegt Erik, die direct poolshoogte ging nemen met zijn vrouw.



Volgens het stel had de auto een Pools kenteken, alle inzittenden zouden uit Polen komen. Ze zouden allemaal tussen de 30 en 40 jaar oud zijn. ,,De vrouw op de bijrijdersstoel was op slag dood, de bestuurder was bij kennis. De man die rechts achterin zat, was er slecht aan toe.”