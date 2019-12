Dode bij schietincident in Zwolle

Een persoon is vanavond overleden bij een schietincident in Zwolle. Dat gebeurde vlakbij de WRZV-hallen.

In eerste instantie werd een steekpartij gemeld, vertelt de politie. Later bleek het om een schietincident te gaan. De Buitengasthuisstraat, bij de WRZV-hallen, is met linten een plaats delict gemaakt. Meerdere agenten lopen in kogelwerende vesten. Een ooggetuige zag hoe agenten met getrokken wapens een steegje in liepen.

Over de dader kon de politie nog niets zeggen. Of de schietpartij een gerichte aanslag was, is onbekend.

Vijfde schietpartij in korte tijd

De schietpartij is anderhalf week na de schietpartij bij de ingang van een Multicultureel Centrum in de wijk Dieze-Oost. Daar raakte niemand gewond. Voor zover bekend zijn voor deze schietpartij geen verdachten opgepakt.