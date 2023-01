Dode bij frontale botsing in Appeltern, shock in nabijgelegen opvangcentrum

Politie moet ingrijpen bij uitverkoop op meubelbou­le­vard: ‘Het was vechten en haren trekken’

De politie moest zaterdagochtend ingrijpen bij een uitverkoop in de Megastores in Den Haag. Het was dusdanig druk bij een aangekondigde outlet van meubelzaak Decor Wonen dat agenten het pand op de meubelboulevard hebben ontruimd. ,,Een hoop gedoe, getier en gevloek”, zegt een getuige over de ‘chaotische taferelen’.

