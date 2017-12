Documentaire Pinkstergemeente: Waarom krijg ik een schuldgevoel?

Nachtmerries

De uitgetreden Clarissa (32) heeft een heel ander verhaal: ,,Er is sprake van intimidatie en er bestaat maar een weg: de wil volgen van de kerkleiders. Doe je dat niet, dan zeggen ze dat je kanker krijgt. Jaren na mijn vertrek werd ik nog steeds geteisterd door heftige nachtmerries.'' De Vreugd (38) deed er ook even over om zich los te maken. ,,Mijn ouders waren lid en ik ben dus in de kerk geboren. Op mijn 24ste ben ik eruit gestapt. Ik ben een twijfelaar en vroeg me steeds vaker af: waarom zit ik in zo'n keurslijf? Hoezo is er geen plek voor een tegengeluid? Hoe gezond is complete spirituele overgave? Wat is de reden dat ik zo'n enorm schuldgevoel krijg aangepraat als ik ergens op een andere manier over denk? En: waarom moet iedereen zijn baan opzeggen, behalve de leiders? Ik kon steeds minder begrip voor allerlei regels opbrengen en besloot met de kerk te breken.''

Subculturen

Aanvankelijk zag De Vreugd helemaal geen been in het maken van een portret over de Pinksterkerk. ,,Ik wil niet de indruk wekken dat ik ten koste van anderen mijn gram wil halen. Want ik vind oprecht: iedereen moet doen waar hij of zij zin in of behoefte aan heeft.'' Toch ging de regisseur uiteindelijk overstag nadat VICE en documentairefestival IDFA filmmakers zochten die Nederlandse subculturen in beeld wilden brengen.



De Vreugd: ,,Ik merkte dat veel Nederlanders absoluut geen idee hebben wat de Pinksterkerk is. Die beweging en zijn drijfveer wilde ik in beeld brengen. Daarnaast hoop ik de kerk met Zondagskinderen een soort spiegel voor te houden. Dat leden gaan nadenken: jongens, willen we zo met elkaar omgaan? Dat ze misschien overwegen om protocollen te bedenken om sektarische fenomenen tot een minimum te beperken. Dat de organisatie transparanter is over bijvoorbeeld de status van de leider, waardoor problemen of een soort aanbidding worden voorkomen.''