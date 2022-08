Dochtertje (4) ziet hoe haar moeder wordt toegetakeld door ex (33) en zegt: ‘Je doet mijn mama pijn’

Update/video Dode en gewonde vrouw aangetrof­fen onder brug, gewonde vrouw later aangehou­den

De gewonde vrouw die maandagochtend werd gevonden bij de brug over de N18 in Haaksbergen, is later op de dag aangehouden door de politie. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de dood van de andere, die levenloos werd aangetroffen op de weg onder de brug.

1 augustus