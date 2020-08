Dochter van auteur sterft jaren later dezelfde raadselachtige dood als personage uit boek

Heetste 11 augustus ooit, nachtre­cord met ruim 4 graden verbroken

13:02 De hitterecords blijven ons om de oren vliegen. Aan het begin van de middag was het in De Bilt warmer dan 31,5 graden, waarmee het oude record op 11 augustus uit 2003 uit de boeken vliegt. En vannacht werd het in De Bilt 21,5 graden, het vorige record in de nacht van 10 op 11 augustus stond op 17,2. Morgen wordt hoogstwaarschijnlijk het aantal achtereenvolgende tropische dagen verbroken, meldt weerman Leon Saris van Weerplaza.