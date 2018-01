Dochter van Antoine meegesleurd door doorrijder: 'Hij reed er gewoon overheen!'

,,Dit is het werk geweest van een gek, een totale idioot.” Horecaondernemer Antoine van den Bergh (48) heeft geen goed woord over voor de bestuurder die in de nieuwjaarsnacht ten minste twee verkeersongelukken veroorzaakte in het Brabantse Oss.

Bij een van die ongelukken werd zijn 28-jarige dochter ruim twintig meter meegesleurd en zelfs overreden. Voor de ogen van haar kinderen. ,,Je weet gewoon niet wat je ziet als je de beelden bekijkt.”



Het nieuwe jaar is amper een uur oud als de bewoners van de Berghemseweg in Oss worden opgeschrikt door een heftig ongeluk. De dochter van Antoine is op haar gemakje vuurwerk aan het opruimen dat zojuist op straat is afgestoken, als er opeens een bestelbus in volle vaart aan komt rijden.

Overreden

De vrouw ziet de bus nog op haar af komen, maar heeft geen tijd meer om weg te komen. Ze wordt vol geraakt en - volgens ooggetuigen - nog zo’n vijfentwintig meter meegesleurd. Ter hoogte van de rotonde bij de Professor Regoutstraat wordt het slachtoffer zelfs nog overreden.



,,Haar broer en kinderen hebben het met eigen ogen zien gebeuren”, zegt Antoine. ,,Ik heb later de beelden gezien van het ongeluk. Het is ongelofelijk heftig. Hij reed er gewoon overheen!”

Zware hersenschudding

Volgens Antoine is zijn dochter die nacht door het oog van de naald gekropen. Ze heeft een zware hersenschudding en veel schaafwonden, maar vermoedelijk houdt ze er geen blijvend letsel aan over. ,,Een geluk bij een ongeluk”, vertelt Antoine. ,,Haar lichaam doet ontzettend veel pijn, maar zoals het er nu naar uitziet komt ze er weer helemaal bovenop. Dat had zomaar anders kunnen zijn…”



Gisteren maakte de politie bekend dat de bestuurder van de bestelbus zeer waarschijnlijk eerder op de avond nog een ongeluk had veroorzaakt. Ook bij Antoine kwam nog een telefoontje binnen van iemand die beweerde bijna te zijn overreden door een busje.

Bewakingsbeelden