Dochter Eberhard van der Laan vraagt lievelingsnummer van vader aan op 3FM

De dj wist gisteren niet wat hem overkwam toen Eline van der Laan onverwachts inbelde om een nummer aan te vragen. Het jonge meisje wilde eigenlijk meedoen aan het zogenoemde 'allerkutste spelletje van de Nederlandse radio', waarbij ze een vraag goed zou moeten beantwoorden voordat Hofman het nummer zou draaien.



Hoewel Eline echt bereid was haar best te doen ('we hielden ook van spelletjes'), vond Herman dat nu ongepast. ,,Ik weet niet eens waar ik moet beginnen, Eline'', zei de dj, die de tiener zelf had laten vertellen wie haar vader was en wanneer hij was overleden. ,,Het lijkt me niet meer dan logisch dat ik gewoon die track ga draaien.''



Het nummer van de Canadese rockband was een favoriet van haar in oktober overleden vader. ,,Hij vond het heel erg mooi en daardoor vind ik het ook heel erg mooi'', vertelde Eline. ,,Ik mis hem wel heel erg, maar ik vind het wel altijd mooi om naar zijn lievelingsmuziek te luisteren. Want dat geeft mij ook weer een mooie herinnering aan hem.''