Docent reformatorische mbo onder vuur na doodswens op Twitter: ‘Dit kan echt niet’

‘Ze moeten je ophangen aan de hoogste boom’, zo reageerde een docent van het christelijke Hoornbeeck College op een tweet van lerares Marjolijn van de Gender over Paarse Vrijdag. Hoewel het account van de docent inmiddels is verwijderd, is een screenshot van de tweet nog overal te vinden. En dat levert een stroom aan kritiek op.

Van de Gender geeft Nederlandse les op het Berlage Lyceum in Amsterdam en plaatste in december vorig jaar meerdere berichten over Paarse Vrijdag op Twitter. Daarin gaf ze aan aandacht te besteden aan de dag om steun te geven aan de LHBTIQ+-gemeenschap. Maar die berichten leverden een stroom aan nare reacties op. Eén daarvan is geplaatst door de docent uit Kampen.

‘Ze moeten je ophangen aan de hoogste boom. Idioot!! Ga gewoon lesgeven’, luidde de niet mis te verstane reactie van de docent van de locatie kampen van de mbo op reformatorische grondslag, die ook een vestiging heeft in Barneveld. Een screenshot van de reactie - die inmiddels weg is van Twitter - staat in een Instagram-bericht van tv-programma BOOS.

Quote Uiteraard nemen we als Hoornbeeck volledig en met kracht afstand van de inhoud van deze tweet Henk Jan Bart, locatiedirecteur Hoornbeeck College Kampen

Marjolijn van de Gender laat zelf onder dat Instagram-bericht weten wat ze van de woorden vindt: ‘Het is voor sommige mensen helaas lastig om beleefd te blijven al ze het ergens grondig mee oneens zijn. Het is heel heftig dat het zichtbaar steunen van leerlingen binnen de LHBTIQ+-gemeenschap zo veel onbegrip en woede oproept, maar dat laat wél meteen zien waarom Paarse Vrijdag nodig is.’



De lerares Nederlands vindt het dan ook jammer dat de docent niet zelf het gesprek met haar is aangegaan en ook geen excuses heeft aangeboden. Ze hoopt de man zelf nog te spreken. ‘Wat deze docent heeft gezegd kan echt niet.’

Reactie Hoornbeeck College

Henk Jan Bart, directeur op het Hoornbeeck College in Kampen, benadrukt dat de tweet is verstuurd op persoonlijke titel. ,,Uiteraard nemen we als Hoornbeeck volledig en met kracht afstand van de inhoud van deze tweet. De inhoud staat haaks op onze christelijke identiteit.”



De directeur is in gesprek met de docent over zijn privéuitingen in relatie tot zijn functie op de school. Over hoe dat verder gaat en wat de gevolgen zijn, doet hij geen mededelingen.

Eerder in opspraak

Het college in Kampen kwam in 2017 ook al in opspraak na een ‘pijnlijke’ e-mail van de directeur over de aanstelling van een zwarte schoonmaker. Die e-mail werd naar 700 leerlingen gestuurd.

Waar staat Paarse Vrijdag voor?

Door heel het land wordt op de tweede vrijdag van december Paarse Vrijdag gevierd: de dag waarop scholen laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn, en dat niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie die is. Het initiatief is in 2010 als Spirit Day begonnen in de Verenigde Staten toen leerlingen paars gingen dragen om hun steun te betuigen aan medeleerlingen die lesbisch, homo, bi+ of trans waren. De kleur paars is gekozen omdat in de regenboogvlag de kleur paars voor ‘spirit’ staat.

Hieronder het bewuste Instagram-bericht van BOOS:

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.