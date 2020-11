Docent omstreden opdracht zit thuis, Leidse school neemt maatregelen

In een brief aan ouders en leerlingen staat dat de politie aangeeft dat er geen acute dreiging lijkt te zijn richting de school en de leerlingen. Toch heeft de school besloten het zekere voor het onzekere te nemen door de veiligheid extra te waarborgen. Zo is er nu maar één in- en uitgang beschikbaar voor leerlingen en docenten. Ook is er extra toezicht en is de wijkagent vaker in en rond de school te vinden.