Docent bekent seksueel misbruik 13-jarige leerlinge: 'Er waren sterke gevoelens'

UpdateHet Openbaar Ministerie eiste vanochtend drie jaar cel, waarvan één voorwaardelijk tegen een 40-jarige ex-leraar van vmbo-school Terra in Assen. L.S. misbruikte een 13-jarige leerling tussen juni en augustus dit jaar. Hij was toen haar mentor, zo bekende hij in de rechtbank in Assen.

De Officier van Justitie vroeg vrijspraak van verkrachting, omdat geen sprake was van dreiging of geweld. Ontucht met een slachtoffer onder de zestien jaar acht het OM wel bewezen. Dat geldt ook voor grooming, digitaal kinderlokken, het haar getuige laten zijn van seksuele handelingen met zichzelf en het bezit van kinderporno. De aanklager wil ook dat hij 6.400 euro schadevergoeding aan het meisje betaalt.

De 40-jarige L.S., die inmiddels 3,5 maand vastzit, deed vanochtend in de rechtbank in Assen rustig zijn verhaal. Hij verklaarde dat hij veel stress had vanwege zijn zware baan als mentor en leraar Engels en de hbo-opleiding die hij daarnaast volgde. Het meisje zou problemen hebben gehad met wat klasgenoten. ,,Zo is het contact ontstaan'', aldus haar oud-mentor. ,,Er is een moment geweest dat ik zag dat zij het op dag heel zwaar had. We hadden steeds vaker individuele gesprekken. Op het einde van het gesprek heb ik haar een knuffel gegeven.''

Whatsapp

Het contact tussen de twee ging vervolgens verder. Hij liet het meisje seksuele handelingen met zichzelf verrichten voor de camera. De beelden daarvan bewaarde S. Zelf maakte hij ook seksueel getinte filmpjes, die hij zijn leerlinge toestuurde. ,,Verliefd was ik niet echt. Maar er waren wel sterke gevoelens.''

Vanaf februari van dit jaar was er sprake van intensief contact via Whatsapp. In totaal zijn er 2.000 pagina's aan Whatsappberichten. Daarbij dus ook filmpjes en 40 tot 50 foto's. Het appen ging tot laat in de avonden door.

In de appgesprekken heeft de docent volgens het Openbaar Ministerie (OM) meerdere keren tegen het meisje gezegd, dat zij moet zorgen niet betrapt te worden door haar ouders: 'anders hebben we allebei een groot probleem'. Het meisje moest van hem ook alle appjes wissen.

In juni kwam het tot seksueel contact. Ook op school werden seksuele handelingen verricht, bekent de man. Dat duurde tot eind augustus.

Ontmaagden

Toen belden de ouders van het meisje de politie. Ze hadden de seksueel getinte appjes in de telefoon van hun dochter gevonden. Daarmee werd een ontmoeting tussen de leraar en het meisje in het huis van de man voorkomen. Het was zijn idee geweest haar daar te ontmaagden.

De man wist volgens de Officier van Justitie dat het meisje in therapie zat voor haar onzekerheden. ,, Ze had geen enkele relatie met jongens of mannen gehad, laat staan een seksuele relatie.'' Het OM vindt het een verzwarende omstandigheid dat de mentor zijn positie misbruikte

De docent, die vier jaar op de vmbo-school werkte, nam zelf ontslag. Hij wordt onder meer verdacht van verkrachting of ontucht, van grooming (digitaal kinderlokken) en het maken van kinderporno afgelopen zomer. Het OM heeft de man ook langere tijd verdacht van verkrachting, maar dat acht de Officier van Justitie bij nader inzien niet bewezen. Wel heeft hij volgens de officier ontuchtige handelingen bij het meisje gepleegd onder meer op school en in bosjes in Assen.

Schaamte

S. heeft een persoonlijkheidsstoornis en is verminderd toerekeningsvatbaar. ,,Hoe het gekomen is tot seksuele handelingen, kan ik moeilijk rijmen", aldus de ex-leraar. ,,Ik heb haar geholpen met school. Dat het daarna verder is gegaan, kan ik niet uitleggen. Ik schaam me er heel erg voor."

De vader van het meisje hoopte al dat S. een lange gevangenisstraf krijgt. ,,Want dan hebben wij tenminste rust. Jij dacht alleen aan je eigen belangen en lusten. Hoe ziek kun je wezen.''