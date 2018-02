Docent (60) die om naaktfoto's vroeg vrijgesproken door vormfout

Moeder Nadia: uitspraak hof over Insiya is jammer, maar verandert niks

15:54 Nadia Rashid, de moeder van de anderhalf jaar geleden ontvoerde peuter Insiya, zegt dat de uitspraak van het gerechtshof niets verandert aan de situatie rond haar dochter. ,,Het enige wat er staat is dat niet Nederlandse rechters, maar rechters in India beslissen of Insiya terug moet naar Nederland. En dat hééft de rechter daar al besloten.''