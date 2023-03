Dna-onderzoek: via een achter-, achter-, achterneef alsnog een moordenaar opsporen

Met video Kerncentra­le in Nederland? Dit zijn de voor- en nadelen

Als het aan het kabinet ligt, dan staan er in 2035 in de Zeeuwse plaats Borssele twee werkende kerncentrales. Waar vroeger kernenergie omstreden was en mensen er massaal tegen protesteerden, is dat de laatste jaren veranderd. Hoe wordt kernenergie gemaakt en waarom was er zoveel angst voor deze manier van energie opwekken?