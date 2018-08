Dna-deskundige: Dit biedt kansen voor alle andere onopgeloste zaken

,,Het dna van de verdachte is voor het eerst aangetroffen op spullen die vanwege zijn vermissing waren ingeleverd. Dan moet je denken aan een tandenborstel, waarop altijd veel dna zit. Dat dna-profiel is ingevoerd in de databank voor vermiste personen. Als een lichaam gevonden zou worden, kunnen we dat via deze databank koppelen aan een naam.



Nadat bleek dat deze man niet had gereageerd op de oproep om dna af te staan én vermist was, is zijn dna uit de vermissingsdatabank op verzoek van het politieteam vergeleken met dat in de zaak Nicky Verstappen. Dat leverde een match op. Zijn dna werd ook gevonden op spullen die vanwege het politieonderzoek in beslag waren genomen. Vervolgens hebben we ter verificatie een klein verwantschapsonderzoek gedaan: twee mannelijke familieleden van de verdachte stonden vrijwillig dna af. Toen wisten we het zeker: dit is onze man."