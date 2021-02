DJ krijgt hele straat aan het dansen: ‘We kunnen het nog hoor!’

Mc Wou zette op de eerste dag van de avondklok, 23 januari, voor de eerste keer zijn zolderraam open voor een ‘showtje’, zoals hij het noemt, inclusief rookmachine en discolichten. Om zijn buren in deze coronatijd ‘een hart onder de riem te steken'. ,,Ik dacht ik doe even iets leuks, even iets positiefs. In eerste instantie was het idee dat de avondklok niet leuk is, maar dat we er dan maar een feestje van moesten maken. Dat zie je wel op de beelden. Buren staken zelfs kindervuurwerk af op hun dakterras. Lachen toch. We zijn even samen, maar dan op afstand. Het verbroedert wel.” Dat gebeurde nog een aantal avonden. Ook kwam zanger Danilo Kuiters, oud-deelnemer van The Voice of Holland, een keer live enkele nummers zingen.



Gistermiddag kwam Mc Wou thuis en was er een sneeuwstorm aan de gang. ,,Ik dacht hoe leuk is het als ik even de muziek aan zet. Het gebeurde heel spontaan. Er kwamen steeds meer mensen en die waren echt aan het feesten. Helemaal leuk.”



Op beelden is te zien dat er zich aardig wat mensen verzamelden, maar volgens Mc Wou viel het mee. ,,Als ik het vergelijk met markten of heuvels waar mensen samen komen om te sleeën, dan ging het nog wel. We zijn echt wel op tijd gestopt, na een kwartier. Het werd steeds drukker. Als mensen elkaar gaan appen ‘kom naar de Van Woustraat', dan gaat het heel snel. Ik wilde ze die kans niet bieden.”