Diverse arrestaties bij verboden demonstratie in Eindhoven, politie grijpt ook in Amsterdam in

UPDATEOp het Amsterdamse Museumplein en in het centrum van Eindhoven zijn zondag demonstranten aanwezig, ondanks dat de burgemeesters van beide steden dat hebben verboden. De politie en ME zijn bezig de protesten te beëindigen.

Een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam, waar ongeveer 250 mensen zich hebben verzameld met spandoeken, wordt beëindigd. De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) beschouwt de verschillende groepen mensen op het plein als één demonstratie. Groepen krijgen de opdracht uit elkaar te gaan.

Eerder heeft de politie nog niet ingegrepen. Een aantal mensen is preventief gefouilleerd door de politie, die hiertoe bevoegd is omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit omdat de driehoek aanwijzingen heeft dat mensen - net als vorige week zondag - geweld willen gebruiken.

Sommige actievoerders hebben spandoeken bij zich met teksten als ‘Dump Rutte’ en ‘NOS is fakenews’. Op het Museumplein en in de omgeving is de politie massaal aanwezig. Burgemeester Femke Halsema heeft het Museumplein en de directe omgeving vanaf 11.00 uur vandaag aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

Ook in Eindhoven verzamelden zich zondagmiddag ongeveer tweehonderd demonstranten op het 18 Septemberplein. De meesten van hen dragen geen mondkapje. Vanaf 14.15 uur worden ze van het plein afgestuurd door de ME en politie te paard. Ook heeft de politie een waterkanon ingezet. De sfeer is grimmig. Demonstranten steken vuurwerk af en gooien met stenen. ME’ers slaan met wapenstokken van zich af.

De politie en ME vegen het plein ‘schoon’ omdat het veel te druk is en niemand zich aan de coronamaatregelen houdt. Ook gedurende de rest van de dag zijn al meerdere personen weggestuurd. Op sociale media roept de politie op niet naar de binnenstad van Eindhoven te komen. ,,De situatie is nu erg onrustig. Er zijn diverse mensen aangehouden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. De ongeregeldheden in Amsterdam komen niet uit de lucht vallen. Na demonstraties vorige week waren er opnieuw aanwijzingen dat personen met wapens naar het Museumplein willen komen en bereid zijn geweld te plegen. Zo kondigde actievoerder Michel Reijinga van Nederland in Verzet al aan zondagmiddag ‘koffie te gaan drinken’ op het Museumplein. Als heel wat mensen zijn voorbeeld volgen, zei hij daarvoor niet verantwoordelijk te zijn, omdat hij niemand daartoe heeft opgeroepen. Nederland in Verzet spreekt zich onder meer uit tegen premier Rutte, coronamaatregelen, de media en vaccins.

Vorige week zondag ontstonden in Amsterdam ongeregeldheden bij de door de rechter verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen. Er waren tweeduizend mensen op af gekomen. Het bevel om weg te gaan van het Museumplein werd massaal genegeerd. De politie trad daarna op en werd bij de ontruiming van het Museumplein geconfronteerd met gewelddadige en gewapende personen. Er werden 143 aanhoudingen verricht. Zij mogen zich vandaag niet in de buurt van het Museumplein begeven.

De gemeente Eindhoven vreest ongeregeldheden omdat Pegida van plan is een koran te verbranden of op een andere manier te vernietigen. In het verleden liep een demonstratie van de organisatie ook al eens uit op rellen en moesten driehonderd agenten en twee pelotons ME worden ingezet. Jorritsma heeft de binnenstad tot veiligheidsrisicogebied verklaard. Er wordt preventief gefouilleerd. Volgens een ME’er zijn er al enkele personen weggestuurd.

Pegida liet eerder weten dat het ‘maling heeft aan de Befehlen’ van de burgemeester en zondag toch naar Eindhoven trekt. De groepering Nederland in Verzet - verzet tegen de coronamaatregelen - kondigde eerder ook een demonstratie in Eindhoven aan, maar heeft die inmiddels geannuleerd.

