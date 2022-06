Dit zwembad gaat elke zondag een half uur dicht zodat de badmeester kan lunchen: ‘Dit slaat nergens op’

Frans krijgt al maanden geen thuiszorg, want er is niemand beschik­baar: ‘Heb euthanasie overwogen’

Hulpeloos, bijna als een zielig hoopje mens, zit Frans Swaters al vijf maanden op de bank in de hoek van de woonkamer. Op drie hoog, in de portiekflat zonder lift, kan de inmiddels 44 kilo wegende Gorcumer alleen nog maar genieten van het uitzicht. Swaters is te zwak om de trap te trotseren - en er is geen thuiszorg beschikbaar om hem te helpen.

13:15