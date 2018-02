'Dit zou onze eerste vakantie in vier jaar worden'

Quote Dit geeft alleen maar meer leed. Je zult hier maar staan met je kinderen Tineke, Transavia-passagier Je hoeft maar even in de buurt van de kleine groene balie van Transavia op Schiphol te staan en je hoort al vele malen de zinsnede 'I am sorry'. De voorzichtig uitgesproken verontschuldigingen komen van de medewerkers van de vliegmaatschappij, die aan beide zijden in het gangpad van de vertrekhal reizigers opwachten. Bepakt en bezakt horen de passagiers met vragende ogen de onheilstijding aan. Vijf meter verder staan verschillende cameraploegen van Nederlandse zenders hongerig te wachten op quotes.

Waarom nu?

De 67-jarige Tineke uit Amersfoort staat met haar man gelaten tegen een stalen leuning te wachten op wat komen gaat. Hun vlucht zou om zes uur in de ochtend gaan, maar ze staan bijna drie uur later nog gewoon op Nederlandse grond. ,,We zouden een rondreis van tien dagen door Israël maken, maar nu moeten we hier naar een hotel. Onze vlucht is uitgesteld tot morgenochtend zeven uur. Ik vind dit heel vervelend. Je zult hier maar staan met je kinderen.''



De tijd speelt voor Tineke en haar man gelukkig niet een allesbepalende rol meer. ,,We zijn gepensioneerd en onze reisleidster zegt dat alles goed gaat komen, dus we blijven maar positief. Wij kregen eerder al een bericht van Transavia over de staking, maar een stel uit Groningen is hier al de hele nacht. Dan kun je wel op tijd een bericht krijgen, maar die vooraf bestelde taxi naar Schiphol staat toch midden in de nacht voor je deur natuurlijk. Ik heb mij verder niet verdiept in de reden van de staking, maar er zal wel onvrede zijn.''

Zonvakantie

Quote Mijn vakantie is nu bijna een dag korter, maar ik laat de reis er niet door bederven Vangelis Chalkias, Transavia-passagier De 63-jarige Vangelis Chalkias uit Middelharnis staat ondertussen met interesse te luisteren naar de medewerkers van Transavia. Hij vertrok deze ochtend voor een welverdiende zonvakantie naar Griekenland en heeft wel een verklaring voor de timing van de stakers. ,,Als je in de vakantie gaat staken, dan maak je meteen een punt natuurlijk. Ik zou zelf om kwart voor zeven vliegen naar Thessaloniki, maar ik hoor net dat het vanmiddag om tien over half twee gaat worden. Tsja, wat moet je er verder aan doen? Ik kan mij wel gaan ergeren, maar daar schiet ik verder ook niets mee op.''



Chalkias stond deze morgen al vroeg op. ,,Ik moet van ver komen en ben al twee uur onderweg. Je weet nooit wat de weg doet of hoe het hier loopt op Schiphol. De piloten staken omdat ze te hard moeten werken, maar ik moet ook hard werken en wilde er gewoon even acht dagen tussenuit. Nu is mijn reis dus al met al wel bijna een dag korter. Maar goed, ik laat mijn reis er niet door bederven. Ik neem hier eerst maar eens een kop koffie en lig later vandaag alsnog lekker in de zon in Griekenland. Zo is het ook wel weer.''

Irritaties

Een medewerker van Transavia (die niet met zijn naam in de publiciteit wil) staat achter de rug van Chalkias onverdroten passagiers te woord. Hij erkent dat hij deze ochtend al heel wat irritaties heeft gezien. ,,Het is natuurlijk heel vervelend voor de reizigers. Met name voor de mensen die een korte vakantie hebben geboekt van vier of vijf dagen. Zij reageren geïrriteerd en ik snap dat heel goed. De mensen die voor een wat langere vakantie staan, reageren wat meer gelaten. We hebben geprobeerd alle mensen tijdig te informeren, maar voor ons is alles ook nieuw. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van Transavia dat er gestaakt wordt.''

Ook op het vliegveld in Eindhoven werden passagiers geconfronteerd met de staking. Voor Linde Celis en Jan Goossens uit het Belgische Bree heeft de staking vergaande gevolgen. Beiden waren om half zes in de ochtend op de luchthaven, om met de allereerste vlucht om zeven uur te kunnen vertrekken naar de Spaanse zon. ,,Wij zijn niet verwittigd, we wisten van niks", zegt Celis. ,,Dit zou onze eerste vakantie in vier jaar worden", vervolgt ze met tranen in haar ogen. Goossens: ,,We hadden het echt nodig, een beetje rust en wat zon."

Boos