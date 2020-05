Dit zijn de nieuwe regels om treinreizen ‘coronaproof’ te maken

De nieuwe gedragsregels op de stations - houd 1,5 meter afstand - houd zoveel mogelijk rechts - raak zo weinig mogelijk aan - houd 4 treden afstand op roltrappen - gebruik de lift alleen met maximaal 2 personen - houd 5 tegels afstand op het perron Vanaf aanstaande maandag verwacht NS meer drukte op de stations omdat dan de scholen weer beginnen en mogelijk gaan ook weer meer ouders naar het werk. Op alle stations komen de nieuwe regels te hangen.

Met de huidige ‘drukte’ zijn de regels makkelijk na te leven. ,,Utrecht Centraal heeft in normale tijden 200.000 tot 250.000 mensen per dag over de vloer. Nu zijn er op drukke momenten een paar honderd mensen tegelijk, die vallen geheel weg in de enorme stationshal. Dan lijkt het leeg. Maar volgende week verwachten we dat het toch weer drukker wordt als ook de scholen weer beginnen’’, zegt stationsmanager Mirjam Schokker. ,,Veel hangt af van de besluiten wie er straks weer naar het werk kunnen.‘’

Geheugensteuntjes

En die ‘drukte’ moet in goede banen geleid worden. Zo komen er onder andere afstandslijnen bij drukke trappen, roltrappen en kaartverkoopautomaten. De coronaregels staan op informatieschermen en worden als dat nodig is ook via de omroepberichten onder de aandacht gebracht. ,,We denken nu na waar we wat willen plakken om toch die geheugensteuntjes mee te geven. We gaan het niet helemaal volstickeren maar genoeg om er steeds even op gewezen te worden.’’ Sancties voor buiten de lijntjes lopen zijn er niet.



De stapsgewijze invoering van de maatregelen start op zes stations: Arnhem Centraal, Amsterdam Zuid, Utrecht Centraal, Gouda, Culemborg en Groningen Noord. Als de maatregelen effectief zijn, dat meet NS de komende weken, dan bespreekt de ov-sector of ze overal ingevoerd worden. Ook busstations, metrostations en in metro’s, trams, bussen en treinen komen dan nog meer aanwijzingen om op afstand van elkaar te blijven



Op de stations wordt er bovendien extra schoongemaakt. Vooral de plekken die mensen veel aanraken zoals klinken en deurknoppen krijgen vaker een poetsbeurt.

Quote We hopen dat er een beslissing wordt genomen waardoor meer mensen kunnen reizen Mirjam Schokker, stationsmanager

Mondkapjes

NS tobt onderwijl met een opdoemend probleem. De capaciteit van de treinen is met 80 procent teruggebracht. Wat te doen als het drukker wordt? Ook in de kwestie van de mondkapjes - wel of niet verplicht in het ov - is nog niets beslist. Er wordt druk overlegd met de overheid want niemand die verwacht dat de maatregelen voor de 1,5 metersamenleving snel zullen verdwijnen. Schokker: ,,We hopen dat er een beslissing wordt genomen waardoor meer mensen kunnen reizen.’’

Schokker heeft voor haar station de plannen al klaar liggen als de maatregelen niet werken of als het opeens toch veel drukker wordt: verplichte eenrichtingsverkeer looproutes. Maar liever wil ze er niet aan. ,,De trappen zijn breed genoeg om te kunnen zeggen: rechts aanhouden. En er zijn genoeg deuren om een ingang en uitgang te maken. Ik hoop dat mensen een beetje rekening houden met elkaar.’’ De boodschap van de ov-sector blijft: het openbaar vervoer is geen uitje, reis alleen als dat echt niet anders kan.

Volledig scherm NS liet vanochtend op Utrecht CS honderden stickers plakken met de boodschap om afstand te houden. © NS