Dit zijn de meest voorkomende vogels in jouw tuin

Amsterdam­se crimineel Khalid J. gearres­teerd in Dubai

11:43 De Amsterdamse crimineel Khalid J. (35) is volgens betrouwbare bronnen gearresteerd in Dubai. Hij wordt al jaren gelinkt aan diverse moorden in de onderwereld. Justitie beschuldigt hem van het lidmaatschap van een criminele organisatie die liquidaties liet plegen. Dat meldt Het Parool.