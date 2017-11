Dit zijn de irritantste woorden van 2017

In Nederland is het woord genderneutraal vaak ingestuurd omdat mensen het een irritante hype vinden. ,,Maar op het woord zelf is ook commentaar: gender is niet neutraal, lelijke samenvoeging van een Engels en een Nederlands woord'', aldus de samenstellers.



Engelse woorden met een goed Nederlands alternatief zijn sowieso niet geliefd. ,,Inzenders vinden schitteren of stralen beter klinken dan shinen, dat bovendien een hoog Toppersgehalte heeft.''



Andere nominaties zijn ingestuurd omdat ze te vaag gevonden worden, overbodig zijn of een verkeerd beeld geven van de werkelijkheid.