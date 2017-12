Dit zijn de gevaarlijkste plekken tijdens de jaarwisseling

KaartIn het noorden van Groningen, het Gelderse Rivierenland en het Zeeuwse Vlissingen vindt tijdens de jaarwisseling de meeste rottigheid plaats. Per hoofd van de bevolking zijn er de meeste incidenten met betrekking tot vuurwerk, vernieling, brandstichting of mishandeling.

Hoewel het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling elk jaar afneemt, kent Nederland een aantal notoire hot spots. Dat blijkt uit een analyse door Localfocus en deze krant van politiegegevens over de jaarwisselingen van de afgelopen vier jaar.

Zo blijkt Vlissingen opgestoomd naar nummer één in de lijst. Tijdens de afgelopen jaarwisseling vonden er honderd incidenten plaats: een flinke toename vergeleken met vier jaar geleden. In de Zeeuwse kustplaats liet een groep jongeren een spoor van vernieling achter. Ze gooiden vuurwerk door brievenbussen en sloegen autoruiten in, waaronder van brandweer- en politieauto’s.

In de Gelderse regio Rivierenland ontstonden de afgelopen jaren opvallend veel branden, al dan niet veroorzaakt door vuurwerk. De politie houdt bekende raddraaiers dit jaar extra in de gaten, aldus politiechef Bert Stronks deze maand in het Brabants Dagblad. Ook Brabantse gemeenten als Breda, Eindhoven en Tilburg scoren hoog.

Volledig scherm Vuurwerkverbod in Rotterdam © ROBIN UTRECHT

Landelijke daling

Landelijk daalt het aantal incidenten rond de jaarwisseling al jaren. In 2013/2014 was er nog sprake van 12.600 incidenten. Afgelopen jaar stopte de teller iets boven de 10.000. Als enige Nederlandse provincie is in Groningen juist sprake van een stijging. Vorige jaarwisseling vonden er 590 incidenten plaats. Dat is meer dan de twee jaren daarvoor. Het gaat vooral om branden, vuurwerkgerelateerde incidenten en vernieling.