Dit zijn alle nieuwe versoepelingen én maatregelen op een rij

Het coronatoegangsbewijs, met een negatieve testuitslag, een herstel- of vaccinatiebewijs, moet iedereen vanaf 13 jaar kunnen tonen om toegang te krijgen tot horeca, evenementen en bij vertoning van kunst en cultuur zoals in bioscopen en theaters. Het geldt voor binnen en buiten en voor plekken met en zonder vaste zitplaats. De regel, samen met het tonen van een legitimatiebewijs, wordt ingevoerd omdat er meer drukte verwacht wordt als de 1,5 metermaatregel niet meer geldt. De hoop is dat het bewijs een tijdelijke maatregel is.

Nachthoreca als clubs en discotheken mag weer open, maar slechts tot middernacht. Dat gold al voor alle andere horecazaken.

Evenementen buiten kunnen weer doorgaan zonder een maximaal aantal bezoekers en zonder verplichte sluitingstijd, net als geplaceerde evenementen binnen. Zonder vaste zitplaats geldt binnen een bezoekerscapaciteit van maximaal 75 procent en geldt een sluitingstijd tussen middernacht en 06.00 uur. Voor de laatste groep en de nachthoreca werkt het kabinet aan steunmaatregelen, die worden ‘zo snel mogelijk’ bekendgemaakt.

In het openbaar vervoer blijft het dragen van een mondkapje verplicht, net als op het vliegveld. De verplichting vervalt op stations en perrons. In het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs hoeft buiten de les- of collegezaal ook geen mondkapje meer gedragen te worden. In de kinderopvang en het basisonderwijs hoeft bij één besmetting in een groep niet langer iedereen in quarantaine en getest te worden. In het mbo en hoger onderwijs vervalt de maximale groepsgrootte van 75 mensen.

Er blijven een paar basisregels gelden. Hoewel de verplichting tot afstand houden vervalt, wordt het wel een dringend advies. Dat is omdat de regel volgens Rutte en De Jonge aantoonbaar helpt om besmetting te voorkomen. Hetzelfde geldt voor handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en zorgen voor ventilatie in binnenruimtes. Het dringende thuiswerkadvies wordt aangepast naar thuiswerken waar kan, op kantoor wanneer nodig, iets waar werkgevers en werknemers onderling afspraken over moeten maken.

In november beoordeelt het kabinet hoe het vanaf dan verder moet met de coronamaatregelen en in welke mate ze dan weer aangescherpt of losgelaten kunnen worden.

