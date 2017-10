Dit weten we tot nu toe over de vermissing van Anne Faber

Anne Faber (25) vertrok vrijdagavond uit Utrecht voor een lange fietstocht en is sindsdien vermist. Wat weten we tot nu toe over haar vermissing?

- Het laatste teken van Anne was vrijdag om 18.50 uur, toen zij een selfie maakte en naar haar vriend stuurde. Uit onderzoek blijkt dat deze foto genomen is op de hoek van de Amsterdamsestraatweg en de Hilversumsestraatweg in Baarn.

- Daarna lijkt ze de kortste weg naar huis te kiezen: haar vriend woont in Rijnsweerd en via Soest, Den Dolder, Huis ter Heide en De Bilt komt ze daar het snelst. Anne komt rond 19.30 uur langs de Soester Duinen, want daar straalt haar telefoon het laatste signaal uit. Maar ze komt nooit thuis aan.

- Zaterdag wordt de eerste zoekactie gestart. Vrienden van Anne Faber uit Utrecht zijn via sociale media naar haar op zoek. Ook hangen ze posters op in Baarn.

- Vanaf zondag helpt ook de politie mee met zoeken. Er is onder meer gebruikgemaakt van een politiehelikopter die keek of Anne via warmtebeelden te vinden was.

- De politie heeft maandagavond nog met honden naar Anne Faber gezocht langs de Soester Duinen, maar zonder resultaat.

- In Huis ter Heide is dinsdagavond een jas gevonden die zeer waarschijnlijk van Anne Faber is. De politie deed dinsdagavond urenlang met speurhonden onderzoek in het bosperceel waar het kledingstuk is aangetroffen, maar trof verder niets aan.

- De ME heeft woensdagavond in linie gezocht in het gebied waar dinsdagavond kleren werden gevonden die vermoedelijk van de vermiste Anne Faber zijn. Of dat onderzoek iets heeft opgeleverd, is nog onduidelijk.

- Haar fiets en telefoon zijn nog altijd niet teruggevonden.

- De politie zegt alle scenario's over haar verdwijning open te houden.