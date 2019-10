Dit weten we over het listeriaschandaal

1. Hoe is deze bacterie op zo’n schaal in ons vlees gekomen?

Het is misgegaan tijdens het snijden en verpakken van honderden verschillende soorten vleeswaren in een van de fabrieken van het bedrijf Offerman. Het gaat om de locatie in Aalsmeer. Tijdens het productieproces is de listeriabacterie zo goed als zeker in een te hoge concentratie in het vlees terechtgekomen.



,,Deze bacterie zit overal, dus ook in ons voedsel. Als je niet goed schoonmaakt, kan listeria snel groeien. Ook in een koude omgeving. Je hoeft maar een kiertje in je machines te hebben waar de hogedrukreiniger niet goed bij kan en de bacterie kan zich er nestelen en zich verspreiden’’, aldus Eric van der Made van voedselveiligheidsinstituut Wageningen Food Safety Research.



De voorverpakte vleeswaren – onder meer kipfilet, salami, achterham en spek – zijn door Offerman geleverd aan honderden supermarktfilialen en groothandels als Aldi, Bidfood, Jumbo, Sligro en Versunie. Gisteren is een ongekende terugroepactie begonnen om te voorkomen dat er nog meer mensen ziek worden. De fabrikant maakte vanavond bekend alle vleeswaren die in de fabriek in Aalsmeer gesneden en verpakt werden, terug te roepen.