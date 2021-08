Dit weekend regionaal zomers warm, maar óók weer onweersbuien

Man overlijdt in ziekenhuis in Zutphen, maar niemand weet wie hij is

18:45 Hij was er slecht aan toe, de man die dinsdag 10 augustus in alle vroegte de spoedeisende hulp van het Gelre ziekenhuis in Zutphen binnen werd gebracht. De man is uiteindelijk overleden, maar het is onbekend wie hij is. De politie is op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen.