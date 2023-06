Dit weekend kans op hoogste zonkracht van het jaar, na 10 minuten kan je al verbranden

met videoWie dit weekend van plan is om naar het strand te gaan moet zich goed insmeren. De zon is vandaag en morgen zo fel dat zonkracht 7 tot 8 kan worden bereikt. En dat is zeldzaam in Nederland.

Dit weekend kan het tot wel 32 graden worden en de zon schijnt volop. Doordat de zon deze tijd van het jaar zo hoog aan de hemel staat komt, is de uv-straling een stuk sterker. Vandaag en morgen kan de zonkracht daarom op sommige plaatsen oplopen tot 8. Dat houdt in dat de (onbeschermde) huid binnen 10 tot 15 minuten kan verbranden. Op het strand of aan het water is dat nog sneller. Water en zand weerkaatsen de zonnestralen namelijk als een soort spiegel waardoor het zonlicht met 10 tot 20 procent wordt versterkt.

Zonkracht 8 is volgens Weeronline zeldzaam in ons land. ‘In het zuiden van het land wordt een enkele keer per jaar zonkracht 8 gemeten’, is te lezen op de site. ‘In het midden van het land wordt een naar boven afgeronde 8 gemiddeld eens in de paar jaar gemeten en een waarde boven de 8 is nog zeldzamer, namelijk vier keer in de laatste zestien jaar.’

De kans op verbranden is het grootst tussen 12.00 en 15.00 uur. Dan staat de zon het hoogst aan de hemel.

Vulkaan

Op 25 juni 1995 werd in Nederland zonkracht 9 gemeten, dat was in het midden van het land en was een gevolg van de vulkaanuitbarsting op de Filipijnen in 1991. Hierdoor was de ozonlaag in de jaren na de uitbarsting dunner.

