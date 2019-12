Dit weekeinde 14 vluchten vertraagd op Eindhoven Airport door personeelstekort

Door de verstoring zijn komend weekend in totaal veertien vluchten vertraagd.

Personeelstekort

De luchtverkeersleiding wordt verzorgd door Defensie, omdat Eindhoven Airport van oorsprong een militaire luchthaven is. Een deel van de militairen werkt vanaf Schiphol, waar de huidige personeelsproblemen spelen. Er was al een tekort aan personeel, maar de laatste tijd zijn er ook een paar zieken. Het stilleggen van het vliegverkeer is nodig om het personeel dat dit weekend wel werkt pauze te gunnen.

Vier keer een uur

De verstoring van komend weekend staat gepland op zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur en tussen 17.00 en 18.00 uur. Op zondag gaat het om 10.00 tot 11.00 uur en 18.00 tot 19.00 uur. Dat zijn volgens een woordvoerder de daluren, waarop het minste vliegverkeer van de dag is.

Eindhoven Airport is vrijdag door de verkeersleiding over de verstoring op de hoogte gebracht en heeft op haar beurt de luchtvaartmaatschappijen ingelicht. Het is aan hen om de reizigers te vertellen dat hun vlucht vertraagd is.

Twee keer zeven vluchten

Op beide dagen gaat het om zeven vluchten die later aankomen of vertrekken dan gepland. De aankomende vluchten zullen later moeten opstijgen van hun vertrekhaven, of moeten een tijdje rondcirkelen of omvliegen voor ze op Eindhoven Airport kunnen landen. Volgens de NOS cirkelden bij de korte verstoring op 22 oktober dertien toestellen in de lucht. Toen zou Defensie zijn verrast door het tekort.

Of de onderbrekingen na komend weekend zijn opgelost, is nog afwachten. Daar kan Eindhoven Airport vrijdagavond nog niets over zeggen.

Ook in Eindhoven tekorten

Het personeelstekort dat nu voor problemen zorgt, speelt dus op Schiphol. Vanaf daar wordt het landelijke militaire luchtruim in de gaten gehouden. Vlak voordat vluchten op Eindhoven landen of opstijgen, worden ze overgenomen door luchtverkeersleiders in de verkeerstoren op de Vliegbasis in Eindhoven. Ook daar zijn tekorten, zei Defensie in november tegen het deze site. Een belangrijke oorzaak zijn de zware opleidingseisen. Toekomstige luchtverkeersleiders moeten honderd procent slagen voor hun tests.

Video