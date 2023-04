Dit opvallende huis is nauwelijks zichtbaar: ‘De opdrachtgevers zagen de kans om ondergronds te gaan’

Rutte is ziek, debat over verkie­zings­uit­slag verplaatst: ‘Eerste keer dat hij zich ziek meldt’

Het debat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen wordt verplaatst naar woensdag, meldt een woordvoerder van de Tweede Kamer. Dat gebeurt op verzoek van premier Mark Rutte, die ziek is. Waarschijnlijk begint het debat dan eind van de ochtend. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is het de eerste keer dat Rutte zich ziek meldt sinds hij premier is.