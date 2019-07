Dit moet je weten over het appverbod dat vandaag ingaat

video LIVE | Tramschut­ter Gökmen Tanis in boeien bij rechtszaak: ‘Ik heb toch al bekend’

9:54 In de rechtbank in Utrecht is vanochtend iets na 9.30 uur de eerste pro formazitting in de strafzaak tegen Gökmen Tanis (37) begonnen. Hij heeft bekend verantwoordelijk te zijn voor de aanslag op de tram op 18 maart dit jaar, dat herhaalde hij vanochtend in de rechtbank nog een keer. Daarbij werden door Tanis vier mensen doodgeschoten, twee mensen raakten zwaargewond. Misdaadverslaggever Yelle Tieleman is erbij en doet verslag, volg zijn tweets hieronder.