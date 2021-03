Dit land kiest Mark Rutte uit angst voor verandering

Oud-rech­ter: ‘Advocaten volgen tijdens klopjacht op Taghi was buitenge­woon gevaarlijk’

10 maart De bekende oud-rechter Frank Wieland noemt het observeren van twee advocaten in Dubai in de jacht op Ridouan Taghi een ‘ondoordacht besluit en een buitengewoon gevaarlijke ontwikkeling’. Dat zegt Wieland in een interview met EenVandaag.