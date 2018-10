Dit jaar twee nesten van schadelijke Aziatische hoornaar vernietigd

In totaal zijn er drie meldingen van de gevaarlijke steekinsecten binnengekomen. In 2017 werd het eerste nest in Nederland gevonden. Het insect heeft zich al gevestigd in België.



Het eerste nest werd gevonden in het Zeeuwse Sluis. Het tweede nest zat in Spijkenisse in Zuid-Holland. De derde waarneming was ook in Zeeland, maar daar werd geen nest gevonden. Het ging om Aziatische hoornaars in een bijenkast.



De nesten die zijn gevonden, bevonden zich hoog in bomen, waardoor ze vanaf de grond niet te zien zijn. De bestrijders hebben drones ingezet om te achterhalen waar de nesten precies zaten.