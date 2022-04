Dit is wanneer de meivakantie begint in 2022

Nu de lente is begonnen staat de meivakantie ook weer voor de deur. Maar wanneer begint deze vakantie eigenlijk en valt Koningsdag dit jaar in de meivakantie? En geldt het studenten-ov in deze periode?

Wanneer begint de meivakantie?

In heel Nederland begint de meivakantie op dezelfde dag, namelijk 30 april. De vakantieperiode is voor alle regio's (noord, midden en zuid) hetzelfde en duurt tot en met 8 mei. Scholen hebben wel de vrijheid om hier een vrije week aan toe te voegen, dat kan de week ervoor of de week erna zijn.



Valt Koningsdag in de meivakantie?

Anders dan voorgaande jaren, valt Koningsdag dit jaar niet in de meivakantie: dit jaar valt de verjaardag van de koning drie dagen eerder: op 27 april. Dat betekent dus een extra vrije dag. Daarom kiezen sommige scholen ervoor om de vakantie met een extra week uit te breiden zodat Koningsdag, zoals we gewend zijn, gewoon in de vakantie valt. De overheid adviseert voor deze extra week de volgende data: 23 april tot en met 1 mei. Niet alle scholen volgen dit advies op, dus kijk in de schoolgids of op de website van de school om zeker te weten welke data jouw school aanhoudt.



Voor wie geldt de meivakantie?

De meivakantie is verplicht voor zowel het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs. Dit betekent dus dat voor alle leerlingen in het hele land de scholen dicht zijn.



Wanneer is het Bevrijdingsdag?

Ook Bevrijdingsdag valt elk jaar in de meivakantie, namelijk op 5 mei. En dat geldt ook voor de nationale dodenherdenking. Op 4 mei herdenken we alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog en op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland.



Werkt studenten-ov in de meivakantie?

Goed nieuws voor studenten: zij kunnen gewoon met hun ov reizen zoals ook buiten de vakanties om. Dus heb je een weekabonnement, dan kun je daar in deze periode doordeweeks gratis mee reizen. Er zijn alleen twee uitzonderingen omdat feestdagen niet gelden als normale werkdagen. Dit betekent dat op Koningsdag en Bevrijdingsdag andere regels gelden. Met een weekabonnement geldt op beide dagen, 27 april en 5 mei, een korting (van 04.00 's ochtends tot 04.00 ‘s ochtends de dag erna). Studenten met een weekendabonnement kunnen juist gratis reizen op beide dagen op dezelfde tijden.