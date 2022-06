Dit is Najim Z., de grote vis voor justitie en ‘handlanger’ van Ridouan Taghi

Nederlan­der in Duitsland opgepakt die enveloppen met drugs postte

Een 50-jarige Nederlander is in Duitsland opgepakt voor handel in drugs. Hij werd op heterdaad betrapt toen hij in Kranenburg, net over de grens bij Nijmegen, probeerde bijna zestig enveloppen met drugs tegelijk in een brievenbus te stoppen.

1:23