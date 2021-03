Dit is het ongelooflijke succesverhaal van een kerk in Veenendaal, die duizenden gelovigen trekt

‘We’ zijn in dit geval Kees Kraayenoord en zijn vrouw Nicole. Ergens in 2008 ‘voelden’ ze dat ze een kerk moesten stichten die heel anders zou moeten worden dan andere. In 2012 kwamen een paar gezinnen in Veenendaal voor het eerst bij elkaar in een huiskamer. ,,We waren een groepje dat samenkwam om een simpele gedachte: we willen God aanbidden, een plek waar we van elkaar houden, verbinding maken en onze samenleving mooier maken. We zijn in de huiskamer gegroeid naar een man of dertig, veertig.”