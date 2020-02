Dit is het Nederlandse draaiboek bij besmetting met het coronavirus

Met coronavi­rus besmette Duitser was vorige week nog in Nederland, contacton­der­zoek gestart

8:37 Gisterenavond meldde het RIVM dat een Duitser met het coronavirus besmet is die een week geleden nog in Limburg was. Mogelijk gaat het om een man in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, uit Selfkant bij de grens met Sittard. Lokale media meldden dat de man in kritieke toestand verkeerde. De GGD is gestart met een contactonderzoek. Hierbij wordt nagegaan met wie de man in Limburg in contact is geweest.