Dit is hem: de World Press Photo van 2018

Drie Nederlanders

In andere categorieën van de fotowedstrijd vielen dit keer drie Nederlanders in de prijzen. Kadir van Lohuizen (NOOR Images) won de eerste prijs met zijn serie Wasteland in de categorie Milieu. Hij bracht hiervoor de afvalstromen in zes wereldsteden in kaart. Carla Kogelman kreeg de eerste prijs in de categorie Langetermijnprojecten met haar documentaireserie 'Ich Bin Waldviertel', waarmee ze al eens eerder in de prijzen viel bij World Press Photo. Jasper Doest eindigde op de tweede plek in de categorie Natuur, met zijn serie Sacred No More over Japanse makaken.



De bekendmaking van de World Press Photo had dit jaar een nieuwe opzet. Zo werden de genomineerden al in februari bekendgemaakt en vond de onthulling van de winnaar plaats tijdens een awardshow in Amsterdam. In totaal stuurden dit keer 4548 fotografen uit 125 landen 73.044 foto's in voor de 61e editie van de wedstrijd.