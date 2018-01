‘Dit is een zwarte dag voor de Nederlandse visserij’

Triest, niet te bevatten én dramatisch. Het besluit van het Europees Parlement om het pulsvissen te verbieden, is hard aangekomen bij de vissers in het hele land.

Bij de grootste visserijhaven van Nederland, in Stellendam, heerst verslagenheid. ,,Dit is een hele zwarte dag voor de Nederlandse visserij’’, zegt Arend Dekker van visbedrijf Dekker. Dat het spannend zou worden vandaag met de stemming, vermoedde Dekker gisteren al. ,,Maar deze uitslag had niemand verwacht’’, zegt hij stomverbaasd.

Een ruime meerderheid van het Europees Parlement koos na een lobby van Franse beroepsvissers voor een verbod op het pulsvissen. Bij deze innovatieve vismethode, die vooral door Nederlandse vissers wordt gebruikt, wordt gewerkt met lichte elektrische schokken. Zo’n 30 procent van de Nederlandse visserij maakt gebruik van deze methode.

Wat een verbod zou betekenen voor de vissers die de afgelopen jaren voor tonnen hebben geïnvesteerd in deze techniek, is onduidelijk. ,,Op termijn gaan er wel klappen vallen’’, verwachten ze in Stellendam.

Quote Winnen doe je het nooit. Ik weet het eigenlijk ook allemaal niet Walschipper Blaas Marijs uit Arnemuiden Ook in Zeeland reageren ze met verbazing op het verbod. ,,De Nederlandse vissers zijn het slachtoffer geworden van doelbewust ingestoken negatieve berichtgeving”, zegt ook walschipper Blaas Marijs uit Arnemuiden.



Wat de vissers nu te doen staat, kan Marijs niet zeggen. ,,We kunnen er wel tegenin gaan, maar als het hard tegen hard gaat, weet je wel wie de verliezers zullen zijn. Winnen doe je het nooit. Ik weet het eigenlijk ook allemaal niet."



,,Bedrijven zijn in zak en as'', vat voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond het sentiment samen. ,,Dit zijn veelal papa-mamabedrijven. Zij weten niet wat ze nu moeten doen: hun boot verkopen?''

Strijdvaardig

Volgens Geert Meun, secretaris van de grootste Nederlandse vissersorganisatie VisNed, is de stemming in het Europees Parlement weliswaar een grote tegenslag, maar is de zaak nog niet verloren. Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese raad van Visserijministers moeten de komende maanden nog met elkaar onderhandelen over het visserijbeleid.

Ook Visserijminister Carola Schouten benadrukt: ,,Voor de duidelijkheid: er ligt geen besluit, dit is een tussenstand.”